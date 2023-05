Der Traum ist noch nicht geplatzt. "Aber", sagt Katharina Schützenhöfer, "man muss offen und ehrlich sagen: Es ist schwieriger geworden." Die steirische Beachvolleyballerin spricht damit die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an. Aufgrund des Achillessehnenrisses ihrer jahrelangen Partnerin Lena Plesiutschnig spielt Schützenhöfer vorübergehend mit Franziska Friedl. Im Herbst soll Plesiutschnig, so der Plan, wieder auf den Sand zurückkehren.