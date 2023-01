Dänemark holte sich am Sonntag zum dritten Mal in Folge den Handball-WM-Titel. Vor mehr als 20.000 Zuschauern in Stockholm bezwangen die Skandinavier im Finale den Rekord-Champion und Olympiasieger Frankreich mit 34:29 (16:15).

Die Dänen übernahmen gleich zu Beginn die Kontrolle über das Geschehen, während die Franzosen nur zweimal nach der Pause zum 16:16 und 17:17 ausgleichen konnten. In Führung lag Frankreich nie. Im Spiel um Platz drei setzte sich Spanien gegen Gastgeber Schweden mit 39:36 durch. Die Partie um Platz fünf gewann Deutschland gegen Norwegen 28:24.