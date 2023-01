Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist Schweden optimal in die Handball-Weltmeisterschaft gestartet. Doch nach dem 34:27 über Kap Verde ist für den schwedischen Handballer Jim Gottfridsson alles in den Hintergrund gerückt. Er befand sich in der Mixed-Zone zu einem Gespräch mit dem schwedischen Blatt "Aftonbladet", als er das Interview plötzlich abgebrochen hat - er sah einen kleinen Jungen auf der Trage.

Medienberichten zufolge hatte der junge Zuseher einen epileptischen Anfall erlitten. "Es gibt wichtigere Dinge als das Interview", sagte Gottfridsson und hat sich prompt der Mutter des Jungen zugewandt. "Das hat mich sehr berührt. Da ist das Vaterherz durchgekommen. Wir müssen etwas für ihn tun. So darf der Abend für ihn doch nicht enden", sagte der Handballer von Flensburg-Handewitt.

Der schwedische Handballverband hat sich daraufhin eine rührende Geste für den kleinen Jungen einfallen lassen. "Er wird natürlich ein von allen Spielern unterschriebenes Nationalmannschaftstrikot bekommen, und dann werden wir Karten für eines unserer Spiele nächste Woche besorgen", sagte der schwedische Generalsekretär Robert Wedberg dem "Aftonbladet", "wir hoffen alle, dass er dann schon die Gelegenheit haben wird, zu kommen".