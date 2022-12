Bei den Namensvettern aus Chicago in der NFL sieht es zwar ganz anders aus, die Bären aus der Steiermark surfen aber seit geraumer Zeit auf der American-Football-Erfolgswelle. In der kommenden Saison dürfen sich die Styrian Bears mit den besten Teams in Österreich messen, gelang doch trotz des verlorenen Play-offs in der zweithöchsten Spielklasse der Aufstieg in die erstklassige Austrian Football League – auf Umwegen sozusagen. „Der Verband ist auf uns zugekommen, nachdem sich die Znojmo Knights aus der AFL zurückgezogen haben“, sagt Vorstandsmitglied und Ex-Spieler Stefan Göttfried.