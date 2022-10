Der Weg von Michael Mattingly in die steirische Landeshauptstadt war nahezu vorgezeichnet. Seit Kindheitstagen ist er großer Fan der Carolina Panthers in der US-amerikanischen National Football League. Passend dazu ziert das steirische Wappen ebenfalls ein Panther. Ausschlaggebend für den Wechsel war für den 30-Jährigen dann aber doch ein anderer Aspekt. "Ich habe nicht lange überlegen müssen. Die Bedingungen hier sind toll und die Liga zählt zu den stärksten in ganz Europa", erklärte Mattingly bei seiner Präsentation in Graz.