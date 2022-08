Auf dem Weg Richtung Europameisterschaft 2023 stehen dem österreichischen Frauennationalteam noch einige Hürden bevor. Denn das Auftaktspiel gegen Slowenien hat man auswärts mit 0:3 verloren. Ziel der Österreicherinnen ist es aber weiterhin, den zweiten Gruppenplatz zu erreichen, mit dem das Ticket zur EM fix gebucht wäre. Nachdem man in Slowenien viel zu nervös aufgetreten ist und die eigene Qualität zu spät unter Beweis gestellt hat, soll das bei der Revanche am Mittwoch (20.25 Uhr) in Graz anders ausschauen. „Ich bin überzeugt, dass wir Slowenien schlagen können. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, aus dem Samstagspiel die richtigen Schlüsse ziehen und eine Siegermentalität draufpacken, damit wir am Mittwoch die Sätze auch zu machen“, sagt Teamchef Roland Schwab.

Die angriffsstarken Sloweninnen heißt es am Mittwoch mit stärkerem Service und verbesserter Annahme unter Druck zu setzen. Die Fehler aus dem Hinspiel will man sich so nicht mehr erlauben. Nach Slowenien warten die anderen beiden Gruppengegner Aserbaidschan und Georgien auf das österreichische Nationalteam.

Auf der bevorstehenden Kaukasus-Tour müssen Punkte definitiv her. Aserbaidschan konnte man vorab bei einem Testspiel gegen Slowenien unter die Lupe nehmen. Beide Mannschaften begegneten sich laut Schwab auf Augenhöhe. Auch, wenn man in Baku vor einer weiteren Herausforderung steht, ist ein Sieg durchaus möglich. Will man die Chance auf eine EM-Teilnahme aufrechterhalten, sind die zwei eingeplanten Siege gegen Georgien ohnehin Pflicht. Die letzten zwei der insgesamt sechs Qualifikationsspiele werden dann in Linz und Schwechat gespielt, wo man auf einen Heimvorteil hofft.

Emotionales Debüt für Kora Schaberl

Auf den Heimvorteil im Sportpark Graz baut vor allem auch die Steirerin Kora Schaberl, die am Mittwoch ihr erstes Heimspiel im Nationalteam bestreiten wird. Ein eigener Fanklub mit Familie, Freunden und extra eingeflogenem Freund aus Deutschland darf natürlich nicht fehlen. „Es ist immer leichter, mit den eigenen Fans im Rücken zu spielen“, sagt die Angreiferin. Die harte Arbeit in den letzten Monaten hat sich für die 23-Jährige bezahlt gemacht. „Kora (Schaberl, Anm.) ist ein perfektes Beispiel für ein Talent, das unbeirrt ihren Weg geht und für Volleyball lebt. Nicht umsonst hat sie geweint, als sie ihre Einberufung ins Nationalteam bekommen hat“, lobt Trainer Schwab seine Angreiferin, die im Herbst nach Spanien zu Haro Rioja Voley wechselt. Auch für den Coach ist Graz ein spezielles Pflaster, hat er in seiner Zeit als Trainer von Spitzenteam Linz kein einziges Spiel in der steirischen Landeshauptstadt verloren.

Unabhängig vom Ausgang des EM-Qualifiktionsspieles am Mittwoch gibt es im Rahmen der Partie aber ohnehin etwas zu feiern. Der steirische Volleyballverband feiert sein 50-jähriges Bestehen – welches Geschenk wäre besser, als ein Sieg der besten österreichischen Volleyballerinnen.