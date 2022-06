Abgesehen von der 3x3-WM steht im heimischen Basketball in dieser Woche der Nachwuchs im Fokus – und dort wiederum der steirische. Denn die Liste an Steirern ist, wie ein Blick auf die Kader verrät, durchaus lange. Ab Freitag will sich Teamchef Raoul Korner in einem Pre-Camp bzw. Sichtungstraining in St. Pölten einen Überblick verschaffen, welche Basketballer perspektivisch für ihn interessant sein könnten. Bereits seit heute ist das U20-Team zur Vorbereitung auf die EM im Juli beisammen.