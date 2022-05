Abtreten, wenn es am schönsten ist – das kann Christoph Nagler heute realisieren. Seine Fürstenfeld Panthers können im alles entscheidenden dritten Finalspiel in Güssing (18 Uhr) den Meistertitel der zweiten Liga fixieren. Die Trophäe käme dem Recht gleich, in die höchste Liga aufzusteigen – „und ich bin eigentlich überzeugt, dass wir Meister werden und auch guter Dinge, dass wir aufsteigen werden“, sagt Nagler selbstbewusst und fügt an: „So gesehen ist es wahrscheinlich schon mein letztes Spiel. Die höchste Liga, die tue ich mir nicht mehr an“, sagt der Polizist mit einem Lachen.