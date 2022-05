Auf gut österreichisch spricht man davon, dass jemand "den Haufen zusammenhält", wenn er ein Team im Griff und Führungsqualitäten hat. Beim UBSC Graz trifft dies auf zwei Personen zu: Paul Isbetcherian und Lukas Simoner sorgen für ein harmonisches Basketball-Gefüge. Zusammen sind der Kapitän und sein "Co" einer der Gründe, warum ihr Klub in der laufenden Saison bereits bis in das Semifinale vorgestoßen ist.