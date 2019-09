Facebook

Im Jahr 2020 findet in Graz ein internationales Weltranglisten-Turnier statt © (c) GEPA pictures/ Michael Meindl

Im kommenden Jahr kommt es in Graz zu einer Premiere: Erstmals findet in der steirischen Landeshauptstadt ein internationales Weltranglisten-Turnier im Badminton statt. Das Organisationskomitee rund um Alexander Almer, Leistungssportreferent des steirischen Verbandes und Sportlicher Leiter des Bundes-Nachwuchsleistungszentrums, bekam das OK des europäischen Verbandes zur Durchführung des Bewerbs.