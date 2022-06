"Ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas in der Inlineskating-Geschichte schon einmal gegeben hat. Normal sind die Männer immer so um 15 Prozent schneller als die Frauen. Diesmal war es eben anders“, freut sich der Trainer von Vanessa Herzog, Tom, über den Erfolg seiner Ehefrau. Die hatte beim Inline-Bewerb im Rahmen der „Sport Austria Finals“ in Graz das „One Lap“-Rennen über 300 m in 27,6 Sekunden gewonnen. Damit war die Wahl-Ferlacherin auch schneller als der schnellste Mann. Dazu kamen noch Erfolge über 1000 und 10.000 Meter.