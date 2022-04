Die fünffache Grand-Slam-Siegerin Maria Scharapowa machte an ihrem 35. Geburtstag ihre Schwangerschaft öffentlich. "Geburtstagstorte für zwei zu essen, war schon immer meine Spezialität", schrieb die seit Langem in den USA lebende Russin zu einem Foto auf Instagram, wo sie sich am Strand mit kleinem Babybauch zeigte.

Scharapowa, die im Februar 2020 ihren Rücktritt im Profi-Tennis bekannt gegeben hatte, ist mit dem britischen Geschäftsmann und Millionär Alexander Gilkes verlobt.