Mensur Suljovic © GEPA-Pictures

Mensur Suljovic schaffte es bei den World Series Finals in Amsterdam bis ins Halbfinale, dort aber war an der Nummer eins der Welt Endstation. Der Österreicher rang am Sonntag im Viertelfinale den starken Polen Krysztof Ratajski in einem dramatischen Spiel mit 10:9 nieder, musste sich aber im Halbfinale Michael van Gerwen deutlich mit 4:11 geschlagen geben.