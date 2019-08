Bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist ein Sportler gestorben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Bei den Vorbereitungen zur Ruder-WM in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist am Mittwoch kurz nach 13.00 Uhr ein 33-jähriger Para-Sportler aus Weißrussland tödlich verunglückt, bestätigte die Polizei Oberösterreich. Der Sportler war mit seinem Boot gekentert. Das Unglück passierte in Sichtweite von Feuerwehrtauchern. Sie konnten ihn wenige Stunden später nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Mehr Informationen in Kürze.