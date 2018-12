Kleine Zeitung +

Darts-WM "Die meisten Leute schätzen das nicht"

Mensur Suljovic startet am heute in die Darts-WM in London. Er spielt die vierte Partie nach 20 Uhr. Warum ihm der Höhepunkt des Jahres Sorgen macht und wie er mit der Akzeptanz des Sports zu kämpfen hat.