Winter-Olympia kennt Ivica Kostelic. Jetzt will er zu Sommer-Olympia © GEPA pictures

Vier Olympia-Silbermedaillen hat Ivica Kostelic in seiner Ski-Karriere gewonnen. Dazu drei Medaillen (je ein Mal Gold, Silber, Bronze) bei Ski-Weltmeisterschaften sowie einmal die große Kristallkugel des Gesamtweltcups.

Der Kroate zähle ohne Zweifel zu den besten Skifahrern seiner Zeit. Nun hat der mittlerweile 40-Jährige neue Pläne: Er will 2024 bei den Olympischen Sommerspielen in Paris an den Start gehen. Und zwar im Segelbewerb (Anm.: Die Segelbewerbe werden in Marseille ausgetragen). "Ich habe in den vergangenen drei Jahren viel Erfahrung im Hochseesegeln gesammelt", sagte Kostelic einem kroatischen Podcast.

In der erstmals ausgetragenen Disziplin "Mixed Offshore Sailing" sieht Kostelic in seinen Plänen.