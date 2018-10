Im Finish des Moto-GP-Rennens in Thailand rang der Spanier Andrea Dovizioso nieder. In der WM hat Marquez 77 Punkte Vorsprung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marc Marquez setzte sich hauchdünn vor Andrea Dovizioso durch © APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

In einem dramatischen Finish holte sich WM-Leader Marc Marquez auf Honda in der MotoGP den Sieg beim Großen Preis von Thailand auf dem 400 km von Bangkok entfernten Chang International Circuit vor dem Italiener Andrea Dovizioso (Ducati) und Maverick Vinales auf seiner Yamaha. Auf Platz vier landete Altstar Valentino Rossi, der das Rennen in der Anfangsphase sogar angeführt hatte.

Das Quartett lieferte sich heiße Rad-an-Rad-Duelle und die Entscheidung fiel erst in der Schlusskurve, als Marquez besser herausbeschleunigte und den vorangelegenen Dovizioso noch überholte. Marquez hat damit in der WM-Wertung vier Rennen vor Schluss praktisch uneinholbare 77 Punkte Vorsprung auf Dovizioso und kann analog zu Lewis Hamilton schon in zwei Wochen den Titel vorzeitig perfekt machen.

MotoGP Ergebnis GP von Thailand in Buri Ram: 1. Marc Marquez (ESP) Honda 39:55,722 Min. - 2. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati +0,115 Sek - 3. Maverick Vinales (ESP) Yamaha +0,270 - 4. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 1,564 - 5. Johann Zarco (FRA) Yamaha 2,747 - 6. Alex Rins (ESP) Suzuki 3,023. Weiter: 15. Bradley Smith (GBR) KTM 23,628 - 21. Pol Espargaro (ESP) KTM 53,388. Ausgeschieden: Dani Pedrosa (ESP) Honda. WM-Stand (nach 14 von 18 Rennen): 1. Marquez 271 Punkte - 2. Dovizioso 194 - 3. Rossi 172 - 4. Vinales 146 - 5. Lorenzo 130 - 6. Cal Crutchlow (GBR) Honda 128. Weiter: 17. P. Espargaro 32 - 19. Smith 19 - 22. Mika Kallio (FIN) KTM 6

Behauptet Marquez sein Guthaben auf Dovizioso auch beim GP von Japan in Motegi, ist ihm sein siebenter WM-Titel nicht mehr zu nehmen. Es wäre sein fünfter in der Königsklasse MotoGP, der dritte in Serie. "Es ist großartig, nach einem schwierigen Wochenende hier zu gewinnen", sagte Marquez. Der 25-Jährige war aus der Pole Position ins Rennen gegangen, musste nach einer schwachen ersten Runde aber hart um seinen 68. GP-Triumph, den siebenten in dieser Saison, kämpfen.

Finaler Showdown

Bereits in der Anfangsphase musste Marquez Dovizioso und Rossi passieren lassen. Vier Runden vor Schluss ging der Weltmeister erstmals in Führung, Dovizioso schlug aber wiederholt zurück und lieferte dem Serienchampion einen finalen Showdown. "Es ist nicht schön, in der letzten Kurve zu verlieren", sagte der Italiener. "Aber am Ende haben wir um den Sieg gekämpft, also haben wir unglaubliche Arbeit geleistet und uns weiter verbessert."

Doviziosos Ducati-Teamkollege Jorge Lorenzo war nach einem Sturz am Freitag im freien Training nicht zum Rennen angetreten. Der Spanier hatte sich bereits vor zwei Wochen in Aragon eine Zehe und den Mittelfuß gebrochen. Der Brite Bradley Smith holte als 15. einen WM-Punkt für KTM, sein spanischer Stallgefährte Pol Espargaro kam nicht über Rang 21 hinaus.