Ausgerechnet auf einer der legendärsten Strecken der Welt startet Lena Kemmer in ihr bisher größtes Motorsportabenteuer. Die Steirerin kämpft am Wochenende erstmals in der FIM Women’s Motorcycling World Championship, der neuen Motorrad-WM für Frauen, um Punkte im italienischen Misano – auf dem Circuit Marco Simoncelli. Für die einzige Österreicherin im Feld eine große Ehre, wie sie verrät. „Ich bin wirklich stolz, dass ich mein Land hier vertreten darf. Generell sind nur zwei deutschsprachige Fahrerinnen am Start. Das ist wirklich eine super Sache für mich.“