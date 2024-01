Zwei Jahre lang ärgerte Lena Kemmer ihrer männlichen Kollegen im Austrian Junior Cup, im Vorjahr stieg das steirische Motorrad-Ass dann in die Frauen-Europameisterschaft um. In ihrer ersten Saison fuhr die 19-Jährige prompt auf Gesamtplatz sieben. Diese Leistung blieb nicht unbelohnt, startet Kemmer in diesem Jahr als erste Österreicherin in der Frauen-Weltmeisterschaft, kurz WCE.