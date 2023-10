Der Haussegen im Team von Red Bull Racing soll schief hängen, das Verhältnis zwischen Teamchef Christian Horner und Helmut Marko, dem Motorsportberater des Hauses, sehr abgekühlt sein. Medien wollen, basierend auf einer Nachricht des brasilianischen TV-Senders "Globo-TV", erfahren haben, dass Horner den Grazer, der noch am Montag in seiner Heimatstadt geehrt wurde, absägen will.