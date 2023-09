ITALIEN

Tuttosport: "Sainz, er ist König Carlos in Singapur! Carlos Sainz sitzt in der Nacht von Singapur auf einem Sessel, durchnässt von Sekt und Schweiß, und umarmt die Trophäe wie ein Vater, der sich eine Caña gönnt, überwältigt von der Freude einer langen Tortur. Zweieinhalb Stunden zuvor schrieben der Spanier und Ferrari Geschichte, als er eine 434-tägige Fastenzeit (der Scuderia) und die Siegesserie von Max Verstappen und Red Bull beendete."

La Repubblica: "Lasst die Trompeten erklingen, es ist ein besonderer Sonntag. Ferrari gewinnt den Großen Preis von Singapur, Carlos Sainz gewinnt. Und das auf die fantastischste Weise, die möglich ist und die Formel 1 aus der Red-Bull-Dominanz erwachen lässt."

Corriere dello Sport: "Carlos Sainz ist der Protagonist des Großen Preises von Singapur [...] Ein großartiger Tag für den Spanier in Marina Bay, wo zum ersten Mal in der aktuellen Meisterschaft ein anderes Team als Red Bull mit Max Verstappen und Sergio Pérez gewinnt."

La Gazzetta dello Sport: "Ferrari genießt, die Formel 1 dankt. Maranello rettet die Saison. Es scheint unglaublich, dass in einer schwierigen Saison der Höhepunkt, der Max Verstappens Vorherrschaft brechen konnte, dank eines roten Autos erreicht wurde."

GROSSBRITANNIEN

The Sun: "Carlos Sainz gewann einen aufregenden Großen Preis von Singapur, während Max Verstappens Siegeszug zu einem Ende kam. Das war eines der engsten Finishs seit einiger Zeit in der Formel 1. Zwischenzeitig trennen die ersten vier Autos nur 1,4 Sekunden."

Daily Mail: "Der Sieg beendete eine Serie von zehn Rennsiegen von Max Verstappen nacheinander und die makellose Bilanz von 14 Siegen in 14 Rennen von Red Bull in diesem Jahr. Ihr mysteriöser Formverlust, so kurzzeitig wie er auch sein mag, zeigte, wie lebhaft das (Formel-1-)Jahr ohne die Perfektion der Hand des toten Mannes hätte sein können."

Mirror: "Max Verstappen kam in das Wochenende mit der Hoffnung auf den elften Sieg in Serie, aber Red Bull hat den Wagen auf dem Marina Bay Circuit nicht hinbekommen. Das öffnete der Konkurrenz die Tore, um zum ersten Mal 2023 etwas Ruhm abzubekommen."

The Independent: "Ferraris Carlos Sainz schlägt Lando Norris und die taktischen Spielchen von Mercedes in einem frenetischen Finale beim Großen Preis von Singapur und beendet Red Bulls Versuch, zu den 'Unschlagbaren' zu werden."

SPANIEN

Sport: "Carlos Sainz rundete ein perfektes Wochenende beim Großen Preis von Singapur ab und beherrschte das Rennen vom Anfang bis zum Ende, ohne einen einzigen Fehler zu machen."

Marca: "Von Anfang bis Ende in Führung, gelang es (Carlos Sainz), seine einzige Chance zu nutzen und dem letzten Angriff der Mercedes-Fahrer standzuhalten."

As: "Sainz gewann wie ein Chef und mit einer Verteidigung für die Geschichte. Er gewann ohne das schnellste Auto in der Schlussphase. Aber mit einer Defensive der Meisterklasse, bei der ihm Norris half, sich die wilden Mercedes mit ihren frischeren Reifen vom Leib zu halten."

El País: "Carlos Sainz gibt bei seinem Chirurgensieg beim Großen Preis von Singapur das Tempo vor. Der Spanier meistert wunderbar ein Rennen, das ihm den zweiten Triumph in der Karriere beschert und die Serie von Verstappen und Red Bull beendet."

Mundo Deportivo: "Carlos Sainz errang Ferraris ersten Sieg im Jahr 2023 und war derjenige, der die Glückssträhne von Red Bull durchbrach, die bis dahin alle Rennen in diesem Jahr gewonnen hatten."

DEUTSCHLAND

Bild: "Verstappen erlebt sein rotes Wunder. Siegesserie gerissen, perfekte Saison im Eimer. Er ist also doch schlagbar!"

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Sainz stoppt Verstappen. Der Formel-1-Pilot von Ferrari beendet mit seinem Sieg im spannenden Grand Prix von Singapur die Siegesserie des Weltmeisters."

Süddeutsche Zeitung: "Wer zufällig in die Übertragung des Großen Preises von Singapur reingezappt hat, dürfte verwundert gewesen sein angesichts des Startmanövers: Vor der ersten Kurve duellierten sich zwei Ferrari mit einem Mercedes. Die Vermutung lag nahe, dass es sich um eine Filmkonserve handeln musste – in diesem Formel-1-Jahr hatte schließlich nur Red Bull Racing gewonnen, zehn Rennen hintereinander Max Verstappen."

FRANKREICH

L'Équipe: "Es ist schwer, etwas an der Leistung von Carlos Sainz auszusetzen. Er war in Singapur perfekt und baute Stein um Stein an einem Wochenende auf, das mit seinem zweiten Sieg in der Formel 1 endete."

SCHWEIZ

Blick: "Das ist Balsam auf die Seele von Ferrari. Carlos Sainz (29) setzt der Erfolgs-Dürre des Traditionsteams ein Ende. Nach 25 Rennen ohne Ferrari-Sieg triumphiert der Spanier in Singapur bei rund 30 Grad zum zweiten Mal in seiner Karriere (nach Silverstone 2022). Über 14 Monate musste Ferrari auf einen Sieg warten. Für den letzten sorgte Charles Leclerc im Juli 2022 in Österreich, damals eine Woche nach dem ersten Sainz-Sieg."