Elf Siege hintereinander, saisonübergreifend waren es zwölf, die die Überlegenheit von Red Bull Racing in der Formel 1 zum Ausdruck bringen. Und Max Verstappen gewann heuer schon elf Mal, wenn man den Sprintsieg von Spielberg und Spa-Francorchamps dazuzählt. In Spielberg hatte er den großen Ayrton Senna überholt. Und die WM 2023 ist entschieden. Auch wenn er heute das Hauptrennen (15 Uhr, ServusTV und Sky live) nur von Startplatz sechs aus in Angriff nehmen wird, ist er Topfavorit. Im Vorjahr startete er von Platz 14 aus – nach zwölf Runden lag er in Führung. Umgerechnet auf die heurige Unantastbarkeit, sollte Verstappen im Normalfall nach sechs Runden um Platz eins kämpfen.