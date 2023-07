Formel-1-Pilot Lando Norris sieht die Schuld für die Schäden an der Ungarn-Siegertrophäe von Max Verstappen nicht bei sich. Der Brite schlug seine Champagnerflasche nach dem Rennen am Sonntag so kräftig auf das Podium, dass der Pokal von der obersten Stufe auf den Boden fiel. "Max hat ihn zu nah an den Rand gestellt. Und dann ist er runtergestürzt. Ist nicht mein Problem, ist ja seiner", kommentierte der McLaren-Pilot später mit verschmitztem Lächeln die Szene.

In dem Porzellan-Kunstwerk war nach dem Malheur ein größeres Loch zu erkennen. "Sorry, Max", twitterte das McLaren-Team. In Anspielung auf die Bestmarke von zwölf Siegen für das Red-Bull-Team in Serie dichtete Verstappens Rennstall zu einem Bild des kaputten Pokals: "Rekord gebrochen, Trophäe zerbrochen."