Alles ist bereit für den Großen Preis von Österreich in der Formel 1. Am Donnerstag reisen traditionell nicht nur die Superstars wie Max Verstappen an, sondern auch die zehntausenden Fans, die für ein echtes Motorsportspektakel am Ring sorgen.

Unter den ersten Gästen am Campingplatz herrscht jedenfalls bereits beste Stimmung, ebenso bei den Fahrern. Auch Daniel Ricciardo gefällt es in Österreich, ist er doch seit Monaten mit der Tochter von Motorsportlegende Gerhard (und nicht wie irrtümlich erwähnt Helmut) Berger liiert. Generell ist das Rennen am Red Bull Ring Jahr für Jahr ein Höhepunkt für dir Piloten. Warum? Das erklärt RB-Motorsportberater Helmut Marko im Formel-1-Podcast der Kleinen Zeitung aus Spielberg.