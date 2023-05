Eigentlich müsste man bei Red Bull aus dem Feiern gar nicht mehr herauskommen: Vier Rennen in der Saison 2023, vier Siege, drei Doppelsiege, überlegene Führung in der Konstrukteurs-WM, Max Verstappen und Sergio Perez in der Fahrer-WM der Konkurrenz bereits ein ganzes Stück enteilt. Und jetzt hat auch noch Design-Genie Adrian Newey, einer der ganz großen Erfolgsgaranten, seinen Vertrag um einige weitere Jahre verlängert.