In dieser Saison wird der Weltmeistertitel in der Formel 1 nur über Red Bull Racing führen. Die Bullen präsentierten sich in den ersten beiden Rennen teilweise eine Sekunde schneller pro Runde als die Konkurrenz. In Saudi-Arabien profitierte Sergio Perez davon und fuhr souverän seinen 5. GP-Sieg ein.

Auf Twitter setzte der Mexikaner natürlich auch ein Sieger-Posting ab. "Es war härter, als ich dachte. Aber am Ende bin ich glücklich, meinen fünften Sieg gefeiert zu haben. Ich bin auch sehr glücklich über das Teamergebnis. Wir werden weiter hart arbeiten. Ich will ein Champion sein."

Nach einem Rennsieg durchaus verständlich. Weniger verständlich war dann das weitere Vorgehen von Perez. Er löschte den Tweet kurz darauf, um ihn in leicht abgeänderter Form wieder zu posten. Ausgerechnet der letzte Satz mit den Titelambitionen "Ich will ein Champion sein" fehlte plötzlich.

Logischerweise brodelte es dann in der Gerüchteküche. Viele gehen davon aus, dass Perez den Tweet löschte, um Streitigkeiten und Spannungen mit Weltmeister Max Verstappen zu verhindern. Andere wittern sogar eine Verschwörung von oberster Red-Bull-Ebene. Demnach hätte die Führungsetage den Mexikaner dazu veranlasst, den Tweet zu ändern.