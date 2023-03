Die Situation wiederholt sich Jahr für Jahr. Immer, wenn ein Vertrag eines Formel-1-Stars, wie Lewis Hamilton, ausläuft, beginnen die Spekulationen. Hauptthemen dabei: wie lange fährt der jeweilige Pilot noch. Und wenn ja, was kassiert er dann.

Der Mercedes-Vertrag des Briten läuft mit Ende des Jahres aus. Das Wirtschaftsportal "Sportune“ vermutet aber bereits, dass Hamilton mit Mercedes Verhandlungen über einen Zweijahresvertrag für die 2024 und 2025 verandelt. Gage: 45 Millionen Euro pro Jahr, plus Bonus für weitere WM-Titel.

Motorsportchef Toto Wolff hat nur in einer Medienrunde bemerkt, dass man die Vertragssituation relativ schnell lösen wolle. Es geht aber dabei gar nicht so sehr um die aktiven Jahre von Hamilton. Der Brite ist ein überaus wertvoller Imageträger für die Marke, deshalb soll der 38-Jährige noch viele Jahre zumindest Mercedes-Botschafter bleiben. Toto Wolff hatte auch bemerkt, dass es ihm bei Verträgen nicht unbedingt ums Alter geht.

Ein Botschafter-Vertrag wird in der Szene mit 25 Millionen Dollar jährlich bewertet. Die Rede ist da von zehn weiteren Jahren nach seiner aktiven Laufbahn. Im Gegenzug ist es Hamilton auch ein großes Anliegen, dass sich auch Mercedes vermehrt seine Anliegen über Menschenrechte, Gerechtigkeit und Diversität unterstütze. Gerade in Bahrain, wo laut Amnesty International weiterhin die Freiheit unterdrückt wird, hat Hamilton einmal mehr zu mehr Rechtsbewußtsein in autokratischen Ländern gefordert.

Äußerungen, die die FIA versucht zu unterbinden. Aufgrund des olympischen Grundsatzes, habe die Formel 1 neutral zu sein. Einen Maulkorb lassen sich die Piloten aber nicht umhängen, schon gar nicht Lewis Hamilton.