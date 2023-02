Auch in der Saison 2023 teilen sich in Österreich der ORF und ServusTV die Free-TV-Rechte an der Formel 1. Beide Sender zeigen am Rennwochenende alle Trainings, das Qualifying und Rennen live. Während sich ServusTV den Auftakt in Bahrain sicherte, überträgt der ORF das Finale in Abu Dhabi. Beim GP von Österreich sind beide TV-Stationen vor Ort. Ein Überblick:

3. bis 5. März: GP von Bahrain (ServusTV und Sky)

1. Freies Training: 3. März, 12.30 Uhr

2. Freies Training: 3. März, 16 Uhr

3. Freies Training: 4. März, 12.30 Uhr

Qualifying: 4. März, 16 Uhr

Rennen: 5. März, 16 Uhr

Weitere Rennen:

GP von Saudi-Arabien: 17. bis 19. März (ORF 1 und Sky)

GP von Australien: 31. März bis 2. April (ServusTV und Sky)

GP von Aserbaidschan: 28. bis 30. April (ORF 1 und Sky)

GP von Miami: 5. bis 7. Mai (ORF 1 und Sky)

GP der Emilia Romagna: 19. bis 21. Mai (ServusTV und Sky)

GP von Monaco: 26. bis 28. Mai (ServusTV und Sky)

GP von Spanien: 2. bis 4. Juni (ORF 1 und Sky)

GP von Kanada: 16. bis 18. Juni (ServusTV und Sky)

GP von Österreich: 30. Juni bis 8. Juli (ORF 1, ServusTV und Sky)

GP von Großbritannien: 7. bis 9. Juli (ORF 1 und Sky)

GP von Ungarn: 21. bis 23. Juli (ORF 1 und Sky)

GP von Belgien: 28. bis 30. Juli (ServusTV und Sky)

GP der Niederlande: 25. bis 27. August (ServusTV und Sky)

GP von Italien: 1. bis 3. September (ORF 1 und Sky)

GP von Singapur: 15. bis 17. September (ServusTV und Sky)

GP von Japan: 22. bis 24. September (ORF 1 und Sky)

GP von Katar: 6. bis 8. Oktober (ORF 1 und Sky)

GP der USA: 20. bis 22. Oktober (ServusTV und Sky)

GP von Mexiko: 27. bis 29. Oktober (ORF 1 und Sky)

GP von Brasilien: 3. bis 5. November (ServusTV und Sky)

GP von Las Vegas: 16. bis 18. November (ServusTV und Sky)

GP von Abu Dhabi: 24. bis 27. November (ORF 1 und Sky)