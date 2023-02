Die absolute Bestzeit in drei Tagen setzte am Ende Sergio Perez – nur ein weiterer Beweis dafür: Der große Sieger der Formel-1-Tests 2023 heißt Red Bull. Anscheinend aus dem Handgelenk geschüttelte Top-Zeiten, wenn man es darauf anlegte, Longruns mit nur minimalem Reifenverschleiß und konstanten Rundenzeiten, ein Auto, das wie auf Schienen zu liegen scheint – wenn nach den Eindrücken eine Woche vor dem Saisonauftakt an gleicher Stelle geht, ist klar: Red Bull und der amtierende Weltmeister Max Verstappen sind die klaren Favoriten. Und Mimik, Gestik und auch die Aussagen der Protagonisten, oft ein noch besseres Anzeichen für die tatsächliche Situation als die reinen Zahlen und Zeiten, unterstrichen die harten Fakten nur.