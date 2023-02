Ruhig und unaufgeregt, ganz das Gegenteil von Ferrari am Vortag, präsentierte am Mittwoch auch Mercedes als letztes Top-Team das neue Auto. Die neueste Kreation ist wieder eine Rückkehr zu Schwarz – einer Farbe, die Mercedes zuvor in den Jahren 2020 und 2021 verwendet hat, im Vorjahr verwendete man Silber.

Heuer will Mercedes die Achterbahnfahrt des Vorjahres hinter sich lassen. Kein Team hatte so mit hüpfenden Autos zu kämpfen als Mercedes. Erst in der zweiten Jahreshälfte lief es für die Silberpfeile besser. George Russell konnte wenigstens im Finale den GP von Brasilien gewinnen.

„Unsere Hoffnungen und Erwartungen sind immer, um eine Weltmeisterschaft kämpfen zu können. Allerdings waren unsere Konkurrenten im vergangenen Jahr sehr stark, und wir waren permanent in einer Aufholjagd. Wir werden auch heuer wieder alles daran setzen, um den WM-Titel kämpfen zu können", sagte Teamchef Toto Wolff bei der Pressekonferenz.

Alle drei Piloten, Lewis Hamilton, George Russell und Testfahrer Mick Schumacher, waren ebenso dabei. "Das Auto schaut richtig gut aus. Jetzt müssen wir es nur richtig schnell machen", sagte Hamilton.