Wenn sich Graz in der Vorweihnachtszeit herausputzt, dann bleibt das auch im Ausland nicht unbemerkt. Denn gut drei Wochen nach dem Ende der Formel-1-Saison 2022 stattete der neue Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff der steirischen Landeshauptstadt einen Besuch ab – auf Einladung von Helmut Marko. „Es war zwar nicht das erste Kennenlernen, aber das erste Gespräch über die Zukunft und wie wir diese angehen wollen“, erklärte der Motorsportberater.

Dabei sei man durchaus auf einer Wellenlänge, wie der 79-jährige Grazer verrät. „Wir haben dieselbe Grundtendenz und er hat sich noch einmal ganz genau über das Team erkundigt und gut informiert.“ Der Deutsche Mintzlaff ist nach dem Tod von Dietrich Mateschitz im Red-Bull-Konzern aufgestiegen und einer der drei Vorstände. Dabei ist der ehemalige Geschäftsführer des deutschen Bundesligisten RB Leipzig für „Corporate Projects und Investments“ verantwortlich, was auch die Sportaktivitäten im Bereich Fußball und Formel 1 umfasst.

Der Rennstall galt seit seiner Gründung als absolutes Herzensprojekt von Mateschitz, ist mit fünf Konstrukteurstiteln und sechs Fahrer-Weltmeisterschaften schnell in die absolute Spitze der Königsklasse aufgestiegen. Auch wenn die Affäre um das überzogene Budget 2021 die Stimmung dieses Jahr trübte, feierten die Bullen sportlich erstmals seit 2013 wieder das „Double“, mit Max Verstappen als Weltmeister und Red Bull Racing als Konstrukteurs-Champion. „Es ist kein Geheimnis, dass wir das Flaggschiff von Red Bull sind. Red Bull Racing steht schon seit Langem sensationell da, was Zahlen, Erfolg und Marketing betrifft. Wir waren uns also schnell einig, dass wir das Team in diese erfolgreiche Richtung weiterführen wollen“, erzählt Marko vom Essen mit dem neuen Chef.

Für Mintzlaff war es die zweite Reise in die Murstadt, es habe ihm auch gut gefallen, verrät der Gastgeber. Für Marko ist es nach dem Ende der Saison in der Vorweihnachtszeit zwar ruhiger geworden, richtig ausruhen könne sich der Steirer aber nicht. „Es ist laufend etwas zu erledigen, frei nach dem Motto: Stillstand ist Rückschritt.“

Dabei ist Red Bull von den turbulenten Teamchef-Rochaden der vergangenen Tage verschont geblieben. Mit Christian Horner (2005) stellt der Weltmeister den längstdienenden Teamchef im aktuellen Fahrerlager, auf Platz zwei folgt Franz Tost (2006) von AlphaTauri. „Kontinuität ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Bestandteil des Erfolgs, auch wenn die Leistungen von AlphaTauri nicht zufriedenstellend waren. Wir sind gerade dabei, alles zu analysieren. Man wird sehen, wie wir die Weichen für die Zukunft stellen.“