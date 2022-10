Fahrer-Weltmeister 2022, Konstrukteurs-WM-Titel 2022. Red Bull Racing war und ist die alles dominierende Macht in diesem Formel-1-Jahr. Max Verstappen ist drauf und dran, mit der Pole-Position in Mexiko am Sonntag (Liveticker ab 21 Uhr) den 91. Sieg für die österreichisch-englische Seilschaft zu holen. Und dennoch: Haben überhaupt alle die glorreichen Entscheidungen so richtig mitbekommen? Verstappen wurde in Suzuka Weltmeister, obwohl viele glaubten, dass die Entscheidung vertagt sei.