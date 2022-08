Max Verstappen begeisterte in Spa alle Experten: „Eine Demonstration der Stärke – die Anderen werden ins Grübeln kommen, “, stellte Ex-GP-Pilot und Sky-Experte Timo Glock fest. Alle Teams haben gesehen, in welch großen Schritten Red Bull da vorne enteilt und dass Max Verstappen in einer eigenen Liga gefahren ist. Das war eine Gala-Vorstellung.“ Aus Fahrersicht weiß er ganz genau, dass meistens mehrere Faktoren zusammen spielen, um solche konstanten Glanzleistungen möglich zu machen. Der Kopf spielt dabei eine wichtige Rolle.

„Nach seinem WM-Titel von 2021 ist Max jetzt viel entspannter, er muss sich selbst nichts mehr beweisen und anderen erst recht nicht“, hatte Red-Bull Motorsport-Koordinator Dr. Marko schon vor Saisonbeginn festgestellt – jetzt setzt der Holländer alles perfekt um. Dazu kommt ein Auto, in dem er sich absolut wohlfühlt. Die Zuversicht eines immer weiter anwachsenden Vorsprungs gegen den Hauptkonkurrenten Ferrari, der sich immer wieder Schnitzer leistet, führt zu einer unglaublichen Sicherheit.