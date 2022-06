Im dritten Freien Training zum Großen Preis von Kanada erwischte Nicholas Latifi mit seinem Williams ein Murmeltier. Der Kanadier konnte im Regen von Montreal nicht mehr reagieren und überfuhr das Tier. Wie es dem Murmeltier geht, ist nicht bekannt. "Oh nein, ich habe es erwischt", funkte er nach dem Zusammenprall gleich an seinen Renningenieur.

Die Nager haben beim Rennen in Montreal fast schon Tradition. Viele von ihnen wurden über die Jahre an und auf der Strecke gesehen. Die Fahrer funken auch meist an die Box, wenn sie ein Tier erblicken. Am Vortag hatte etwa Ferrari-Pilot Carlos Sainz Glück, als er das Tier um ein Hauch verpasste.