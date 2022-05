Der siebenmalige Weltmeister steckt mehr und mehr in einem Kleinkrieg mit der FIA, die durch Rennleiter Niels Wittich das im Prinzip schon lange im Reglement stehende Schmuckverbot im Cockpit aus Sicherheitsgründen konsequent durchsetzen will und mit Kontrollen und drastischen Strafen droht. Was Hamilton für lächerlich hält. „Ich bin seit 16 Jahren in der Formel 1 dabei und trage seit 16 Jahren Schmuck. Im Auto trage ich nur meine Ohrringe und meinen Nasenring, und den kriege ich nicht mal mehr raus.“