Aktuell fahren Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi für den Schweizer Rennstall © AP

Alfa Romeo wird auch in der Formel-1-Saison 2021 als Namensgeber für den Schweizer Sauber-Rennstall auftreten. Die Partner verkündeten die verlängerte Kooperation am Donnerstag vor dem Grand Prix der Emilia Romagna in Imola. "Wir haben in den vergangenen drei Jahren eine solide Basis gelegt und wollen 2021 und darüber hinaus die Früchte ernten", sagte Teamchef Frederic Vasseur in einer Mitteilung.

Die Fahrer für kommendes Jahr sind indes noch nicht fix. Aktuell liegt der Rennstall mit Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen (FIN) und Antonio Giovinazzi (ITA) auf dem achten Platz der Konstrukteurswertung. Anlässlich der Rückkehr nach Imola und zur Feier des 110-Jahr-Jubiläums des italienischen Autobauers werden die Boliden am Wochenende eine Lackierung mit italienischer Flagge aufweisen.

Sauber Engineering mit Sitz in Hinwil (Schweiz) arbeitet mit Alfa Romeo bei Design, Entwicklung und Bau von Teilen der neuen Modelle Giulia GTA zusammen.