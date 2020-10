Facebook

© AFP

Es waren berührenden Szenen nach dem 91. Formel-1-Sieg von Lewis Hamilton. Mick Schumacher, der Sohn von Formel-1-Legende Michael, überreichte dem Briten den Helm seines Vaters. Hamilton hat mit dem 91. Sieg den Rekord von Michael Schumacher eingestellt.

"Wow! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sehr geehrt", meinte Hamilton. "Er (Michael, Anm.) hat diesen Sport so lange dominiert. Ich hätte nie gedacht, dass ich in seine Nähe kommen werde. Erst, als ich über die Ziellinie gefahren bin, habe ich realisiert, was ich gerade erreicht habe."