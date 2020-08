Nach einer Serie von ähnlichen Reifenschäden beim Formel-1-Rennen in Silverstone hat Exklusivhersteller Pirelli seine Untersuchung abgeschlossen.

Lewis Hamiltons konnte seinen Boliden und seine Platzierung mit Glück über die Ziellinie retten. © AFP

Als Hauptgrund führten die Italiener "eine Reihe von individuellen Rennumständen an, die zu einem extrem langen Gebrauch des zweiten Reifensatzes führten".

Wie Pirelli am Dienstag mitteilte, hätten "im Großen und Ganzen" auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in England "die herausforderndsten Arbeitsbedingungen für die Reifen" geherrscht. Viele Fahrer hatten nach dem Crash von Alpha-Tauri-Fahrer Daniil Kwjat in der 13. Runde und einer folgenden zweiten Safety-Car-Phase ihre Boxenstopps vorgezogen.

Danach waren die Piloten länger mit der harten Gummimischung gefahren als eigentlich von Pirelli empfohlen. Das Ergebnis sei eine besonders hohe Abnutzung gewesen. Insgesamt wurden 52 Runden absolviert.

Reifen wurden unter "maximalen Stress" gesetzt

In der Schlussphase des Großen Preises von Großbritannien am Sonntag hatten Lewis Hamilton und sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas sowie McLaren-Pilot Carlos Sainz jeweils an ihren linken Vorderrädern Reifenpannen. Angesichts der langen Laufdauer seien die betreffenden Reifen unter "maximalen Stress" gesetzt worden, schrieb Pirelli.

Während sich Hamilton nach einem Reifenplatzer auf der letzten Runde noch als Sieger ins Ziel schleppte, fielen Bottas und Sainz in aussichtsreichen Positionen aus den Punkten. Bottas und Sainz mussten kurz vor Schluss noch neue Reifen aufziehen lassen.

Für das zweite England-Rennen an diesem Wochenende stellt Pirelli weichere Reifenmischungen zur Verfügung. Unter anderem soll der minimale Reifendruck erhöht werden, um die Beanspruchung der Konstruktion zu verringern.