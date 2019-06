Red-Bull-Star Max Verstappen hat offensichtlich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und könnte bei Mercedes landen.

Fahren Lewis Hamilton und Max Verstappen bald beide für Mercedes? © AP

Red-Bull-Motorsportkoordinator Helmut Marko meinte zwar kürzlich noch, es gebe keine aktuellen Pläne, Sebastian Vettel zurückzuholen in das Team, mit dem er vier WM-Titel gewann und zu dem er ja immer noch recht enge, freundschaftliche Verbindungen pflegt. Es scheint freilich so, als könnte sich eine Situation ergeben, in der man bei Red Bull darüber vielleicht doch noch einmal nachdenken müsste. Und zwar dann, wenn den Bullen ihr derzeitiger Starfahrer abhanden kommen sollte.