© APA/ERWIN SCHERIAU

Acht Rennen, acht Siege von Mercedes. Ohne Aussicht auf eine baldige Veränderung. Pure Langeweile also, die Fans klagen. Siegesserien sind nie gut fürs Geschäft, man sucht nach Abwechslung. Das Problem dabei: Die Erfolgreichen wehren sich mit aller Macht gegen Änderungen. Mercedes dominiert, Ferrari oder Red Bull Racing pochen auf Reformen. Das war schon immer so. Am Überlegenen wird Kritik geübt, als ob er etwas dafür könne, wenn er die eine oder andere Aufgabe besser löst. Das technische Gefälle gehört zur Formel 1. Gleichschaltung liegt ihr fern.