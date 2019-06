Facebook

Auf Tour mit dem Riesenrad: Der RB 15 © Red Bull Conten Pool/ge4cko/KK

In der kommenden Woche wartet in Spielberg der Große Preis von Österreich - das Heimrennen von Red Bull Racing. In der Woche vor dem Rennen lernte das Auto der beiden Piloten Max Verstappen und Pierre Gasly sozusagen seine Heimat kennen und tourte an die schönsten Orte des Landes.

Von 13. bis 17. Juni war das Rennauto durch die Alpenrepublik unterwegs, um sich zu akklimatisieren und optimal vorzubereiten. Direkt aus dem „Hauptquartier“ in Spielberg startete der RB15 seine Österreich-Tournee mit einem absoluten Highlight in Wien. Eine Gondel des weltberühmten Riesenrades wurde kurzerhand durch eine Aussichtsplattform für den Formel-1-Rennwagen ersetzt. Fahrgäste aller Herren Länder hat die Attraktion der Bundeshauptstadt bestimmt schon viele gesehen – einen Formel-1-Boliden, das gab es aber wohl noch nie.

Linz, Salzburg, Zillertal

„Motorsport zum Anfassen“ gab es für zahlreiche Fans auf der Strecke, die den RB15 in Wien auch zur Karlskirche, weiter zur Linzer Sandburg, nach Salzburg und zum Goldenen Dachl nach Innsbruck bis ins Zillertal und nach Klagenfurt ins bekannte Strandbad führte. Das Ziel war klar: Werbung für den Österreich-Grand-Prix kommende Woche.