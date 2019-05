Die neue "Energy Station" von Red Bull in der Formel 1 ist aus 417 Kubikmeter österreichischem Holz gefertigt. Nach einer Seereise über 70 Kilometer machte sie im Hafen von Monaco fest.

Formel 1 Holzhaus von Red Bull © KK/Red Bull

Im Vorjahr mussten die Formel-1-Teams des Bullenstalls beim Heimrennen in Spielberg als Untermieter in die MotoGP-Herberge ziehen, weil das Standard-Quartier nicht bezugsfertig war. Die KTM-Holzhaus gefiel derart, dass die Formel 1 nun auch nach einem Reisemobil aus österreichischem Holz verlangte. Und man hatte für die Konstruktion, an der auch der Ex-Weltklasse-Kajakfahrer Kurt Pock beteiligt war, nur wenige Monate Zeit.