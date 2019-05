Facebook

Baku in Aserbaidschan ist eine der "neuen" Destinationen - die Frage bleibt, wo in Hinkunft gefahren wird © GEPA pictures

Immer mehr Rennen – die Formel-1-Bosse von Liberty Media werden nicht müde, diesen Wunsch immer wieder in die Welt hinauszuposaunen und zu behaupten, man hätte ja so viele Bewerber in der Warteschlange. Aller Kritik von Team und Fahrern zum Trotz – und auch allen Realitäten eher fern. Denn die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. So weiß man zum Beispiel in Hockenheim wieder einmal noch nicht, ob der diesjährige GP von Deutschland Ende Juli der letzte sein wird.