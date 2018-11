Facebook

Lewis Hamilton gab sich keine Blöße © GEPA pictures

Der Weltmeister startet zum Abschluss der Formel-1-Saison aus der Pole-Position. Lewis Hamilton markierte im Qualifying zum Grand Prix von Abu Dhabi die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Sebastian Vettel im Ferrari. Auf den Plätzen folgen Vettels Stallgefährte Kimi Räikkönen sowie die Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo und Max Verstappen.

Für den 33-jährigen Engländer ist es die 83. Pole Position seiner Karriere, die elfte in dieser Saison. Zum fünften Mal in Serie besetzt Mercedes beim Rennen in Abu Dhabi mit beiden Autos die erste Startreihe.