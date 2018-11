Facebook

Niki Lauda bedankt sich via Instagram-Video © Screenshot Instagram Mercedes AMG F1

Das Mercedes-Team hat am Samstag vor dem WM-Finale in Abu Dhabi die erste Videobotschaft von Formel-1-Legende Niki Lauda nach dessen Lungentransplantation Anfang August veröffentlicht. Der dreifache Weltmeister sprach darin von einer "harten Zeit", versprach aber auch, bald wieder bei seinem Team zu sein, dem er als Aufsichtsratsvorsitzender vorsteht.

Lauda gratulierte dem Rennstall in einer internen Botschaft, von der am Freitag bereits das ORF-Radio Ö3 berichtet hatte, zum fünften WM-Titel in Serie in der Fahrer- und in der Konstrukteurs-WM. "Die Erfolge dieses Jahres sind außergewöhnlich. Wir hätten keinen besseren Job machen können", meinte der 69-Jährige, ehe er in unnachahmlicher Art und Weise noch von einer "wichtigen Nachricht" sprach: "Ich werde bald da sein, wir werden es wieder angehen. Der Druck kommt, für das sechste Mal."

Seinen ursprünglich kolportierten Plan, einen Monat nach seiner Entlassung aus dem Wiener AKH bereits das Saisonfinale in Abu Dhabi zu besuchen, hat Lauda - offenbar auf Anraten seiner Ärzte - verworfen. Der Wiener befindet sich derzeit auf Reha. Das von Mercedes im sozialen Netzwerk Instagram veröffentlichte Video zeigte ihn mit seinem roten Kapperl und mit Hemd bekleidet auf einem Ledersessel sitzend.

"Wie ihr alle wisst, habe ich eine harte Zeit gehabt vom gesundheitlichen Standpunkt her", erklärte Lauda, der sich auch für die positiven Gedanken und Rückmeldungen aus dem Team bedankte. "Die Unterstützung, die ich von euch allen auf meinem Weg erhalten habe, war unglaublich. Ich war schneller aus dem Bett, weil ich gespürt habe, dass ich in einer großen, starken Familie und bei Freunden zu Hause bin."