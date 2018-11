Die Formel-1-Cockpits der Saison 2019: Wer wohin geht, was noch offen ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer ersetzt Lance Stroll bei Williams? © APA/AFP/NELSON ALMEIDA

Offiziell sind zwar noch drei Formel-1-Cockpits für 2019 zu vergeben – aber in Wirklichkeit ist wohl nur noch ein Platz wirklich offen: Der bei Williams neben Mercedes-Junior George Russell. Denn das Lance Stroll von Williams zu Force India wechseln und den Platz von Esteban Ocon übernehmen wird, nachdem sein Vater Lawrence im Spätsommer das Team endgültig gekauft hatte, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.