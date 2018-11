Facebook

Sebastian Vettel © APA/AFP/NELSON ALMEIDA

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für das vorletzte Saisonrennen der Formel 1 in Sao Paulo gesichert. Der britische Mercedes-Pilot fuhr am Samstag in 1:07,281 Minuten knapp vor Ferrari-Star Sebastian Vettel (+0,093 Sek.) Bestzeit.

Vettel fasste wegen eines Vergehens in der Boxengasse eine Strafe aus: Weil er beim Wiegen seines Autos den Motor nicht wie vorgeschrieben abgestellt und beim Wegfahren auch noch die Waage zerstört hat, muss er 25.000 Euro bezahlen.

Aus der zweiten Reihe starten am Sonntag (18.10 Uhr MEZ/live ORF eins) mit Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen die Teamkollegen des Topduos. Im Kampf um den noch offenen Konstrukteurstitel muss Ferrari in Interlagos 13 Punkte mehr machen als Mercedes. Gelingt das nicht, holen die Deutschen schon vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi den fünften Teamerfolg in Serie.