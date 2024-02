Ein loser Kanaldeckel hat die Formel 1 am zweiten Tag der Testfahrten in Sakhir ausgebremst. Charles Leclerc im Ferrari und Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton waren am Mittwoch in Kurve elf über den Randstein hinaus gefahren und hatten dabei auf dem Bahrain International Circuit offensichtlich die Abdeckung gelockert. Deshalb wurde die erste Einheit des Tages abgebrochen, die zweite sollte nach Reparaturarbeiten aber planmäßig stattfinden.

Loser Kanaldecke? Richtig, da war schon einmal was. Und zwar bei der letztjährigen Premiere des Las-Vegas-GP. Da musste das Training abgebrochen werden, nachdem ein loser Kanaldeckel. Carlos Sainz war mit 320 km/h über den Materialschaden auf dem Asphalt gebrettert, sein Ferrari erlitt einen erheblichen Schaden. Die daraus resultierende Verschiebung sorgte dafür, dass das zweite Training erst um 4.00 Uhr früh zu Ende ging.