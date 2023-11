Die Formel 1 gastierte schon einmal in Las Vegas. 1981 (Sieger Alan Jones) und 1982 (Michele Alboreto). Man fuhr auf einem Zickzack-Asphaltband auf einem eher wüstenähnlichen Parkplatz des Caesar’s Palace Hotel. Eine wenig einladende Strecke mit null Atmosphäre. Es wirkte wie ein Klubvergleichsrennen zwischen ÖAMTC und ARBÖ. So haben sich die Europäer halt einen US-Grand Prix in der Stadt des Glücksspiels vorgestellt. Nach zwei mageren Anläufen war auch schon wieder Schluss.