Bitter! KTM-Pilot Matthias Walkner kommt als Halbzeit-Gesamt-Vierter nur 400 Meter nach dem Start der dritten Wertungsprüfung bei der Rallye du Maroc zu Sturz. Der 37-Jährige übersieht einen großen Stein und überschlägt sich, dadurch ist die Marokko-Rallye für den Kuchler, der seinen Vertrag bei KTM verlängert hat und fix bei der Rallye Dakar im kommenden Jahr antreten wird, vorbei.

"Wir sind durch ein Flussbett mit großen Steinen gefahren und genau in der Hauptspur war ein fußballgroßer Stein, den ich übersehen habe", wird Walkner in einer Aussendung zitiert. "Die tief stehende Sonne in Kombination mit dem aufgewirbelte Staub der vorderen Fahrer macht es zum Teil sehr schwer, alles zu genau zu erkennen. Mich hat es ordentlich über den Lenker in die Steinwüste überschlagen, zum Glück ist der Airbag gleich aufgegangen und es ist hoffentlich nichts Gröberes passiert. Die linke Hand ist geschwollen und der ganze Körper schmerzt zwar, ich hoffe aber, dass nichts gebrochen ist. Ich hatte wahnsinniges Glück. Natürlich ist es sehr enttäuschen für mich, da dieses Rennen als Dakar-Vorbereitung so wichtig ist, aber ich kann es nicht ändern und muss das Positive der letzten Tage mitnehmen."